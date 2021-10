Jens Weidmann, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) und Präsident der Deutschen Bundesbank, hat am Mittwoch angekündigt, dass er sein Amt zum Ende des Jahres niederlegen wird. In einer auf der Website der Bundesbank veröffentlichten Erklärung sagte Weidmann: "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass mehr als 10 Jahre ein gutes Maß an ...

