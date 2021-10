Der neue Westschweizer Regionalsitz der Zürich-Versicherung «Millennium» in Crissier bietet nicht nur ein topmodernes und innovatives Arbeitsumfeld mit einem Fünf-Sterne-Service, sondern ist auch punkto Nachhaltigkeit und Technologie einzigartig in der Schweiz.Zürich - Der neue Westschweizer Regionalsitz der Zürich-Versicherung «Millennium» in Crissier bietet nicht nur ein topmodernes und innovatives Arbeitsumfeld mit einem Fünf-Sterne-Service, sondern ist auch punkto Nachhaltigkeit und Technologie einzigartig in der Schweiz. Hervorzuheben ist die eigen entwickelte intelligente Fassadenverglasung des Bürokomplexes. Der neue hochmoderne Standort in...

