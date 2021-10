Wiesbaden - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm in weiten Teilen Deutschlands. Bereits am Mittwoch gibt es Orkanböen auf dem Brocken, Sturmböen in den Mittelgebirgen, in der Deutschen Bucht sowie im nördlichen Schleswig-Holstein und Windböen in weiten Teilen Deutschlands.



Weil Bäume zum Teil noch gut belaubt seien, könne der Sturm durchaus einzelne Bäume entwurzeln oder größere Äste abreißen, heißt es. Ab dem Abend ist dann Dauerregen im Schwarzwald angesagt, und ab der Nacht zu Donnerstag Orkanböen auf dem Brocken und in den Hochlagen der Mittelgebirge, sowie auch im Rest des Landes verbreitet schwere Sturmböen, die den ganzen Tag über andauern können und kräftiger sind als am Mittwoch. Im Süden Bayerns bläst der Wind voraussichtlich etwas schwächer.

