Das Gemeinschaftsunternehmen der Steag-Tochter Sens und der LSG Group aus Österreich plant, in Griechenland insgesamt bis zu ein Gigawatt Photovoltaik-Leistung zu entwickeln. Bis 2030 will Griechenland zehn Gigawatt Solar- und Windenergie-Leistung zubauen.Mit durchschnittlich 348 Sonnentagen und 2800 Sonnenstunden im Jahr bietet Griechenland nicht nur für einen gelungenen Badeurlaub, sondern auch für die Photovoltaik beste Voraussetzungen. Das will das Ende 2020 von der Steag Solar Energy Solutions GmbH (Sens) und der Wiener LSG Group gegründete Gemeinschaftsunternehmen Sens LSG nutzen: Das Joint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...