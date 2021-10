Die wichtigsten Indizes an der Wall Street steigen weiter an - Energieaktien entwickeln sich angesichts der fallenden Rohölpreise unterdurchschnittlich - Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten am Mittwoch den sechsten Tag in Folge im positiven Bereich, da die Risikoströme die Finanzmärkte in Ermangelung hochrangiger Datenveröffentlichungen weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...