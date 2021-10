Der Leitindex schliesst um 0,59 Prozent höher bei 12'013,15 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch vor allem dank des Marktschwergewichts Nestlé fester geschlossen. Nach dem leichten Rücksetzer am Vortag konnte der Markt damit an die starke Entwicklung der Vorwoche anknüpfen und der SMI die Schwelle von 12'000 Punkten wieder zurückerobern. Neben Nestlé gaben auch Novartis und Lonza dem Gesamtmarkt Auftrieb. Die Quartalsberichte seien bislang...

Den vollständigen Artikel lesen ...