Einheimische Chargen dominierten: Allen voran standen Elstar, Jonagold und Boskoop bereit. Die Präsenz von Golden Delicious und Pinova dehnte sich aus, auch Cox Orange gewannen an Bedeutung. Quelle: BLE-Marktbericht KW 41/ 21 Mit ersten inländischen Kanzi fächerte sich das Sortiment weiter auf: In Frankfurt kosteten die Früchte in Größe 75/80 15,- € je...

