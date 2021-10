Der Lift- und Rolltreppenbauer hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres alle wichtigen Kennzahlen gesteigert.Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres alle wichtigen Kennzahlen gesteigert. Im dritten Quartal kam es jedoch zu einer klaren Abschwächung. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Innerschweizer Unternehmen gleichwohl fest. Der Auftragseingang nahm in den ersten neun Monaten um 12,0 Prozent auf 9,04 Milliarden Franken zu, wie es in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...