Der am Vorabend veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed konnte dem Handel am Devisenmarkt keine neuen Impulse geben.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1651 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt er sich bei 1,0712 kaum verändert seit Mittwochabend. Dies gilt auch für das Dollar/Franken-Paar, das bei einem Stand von 0,9192 auf der Stelle tritt. Der am Vorabend veröffentlichte...

