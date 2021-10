Noch im September kratzte die Hypoport-Aktie ISIN: DE0005493365 am Allzeithoch bei 618,00 Euro. Aber danach ging es rapide abwärts. Die Unterstützung liegt im Bereich von 470,00 Euro und die wurde in der Vorwoche ausreichend getestet. Zuletzt wurde ein Tief im Tagesverlauf von 475,00 Euro am 18. Oktober notiert und bei diesem Kurs gab es eine starke Gegenwehr. Sollte sich der Kurs jetzt auch über den Widerstand begeben, wäre das eine gute Einstiegschance. ...

