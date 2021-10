Die Steag-Tochter SENS will zusammen mit der österreichischen LSG in einem ersten Schritt PV-Parks mit einer Leistung von 480 Megawatt (MW) in Griechenland entwickeln. Baubeginn ist 2022. Die Steag Solar Energy Solutions GmbH (SENS) will in Griechenland PV-Megaparks bauen. Wie das Unternehmen aus Würzburg mitteilte, verfolgt es die Pläne gemeinsam mit der LSG Group aus Wien. Es geht um die Entwicklung von PV-Parks mit insgesamt 480 Megawatt Leistung in Griechenland fertigstellen. Weitere PV-Parks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...