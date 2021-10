In Schashagen, einer Gemeinde in Ostholstein, haben ee-Nord und SPR Energie den Solarpark Groß Schlamin mit einer Leistung von 9,9 Megawatt errichtet. Die Module stammen vom koreanisch-deutschen Produzenten Q Cells. Q Cells rüstet den Solarpark Groß Schlamin in Ostholstein mit Modulen aus. Wie Q Cells mitteilte, sei der Bau von Solarparks angesichts stetig steigender Strompreise auch in Deutschland längst wieder rentabel. Die Anlage mit 9,9 MWp werde mehr als 10.000 Megawattstunden (MWh) Strom pro ...

