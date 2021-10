Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis erwirbt von Sunovis einen im Bau befindlichen förderfreien Solarpark in Brandenburg mit 25 Megawatt (MW). Der Strom soll über einen Stromliefervertrag (PPA) an Dritte vermarktet werden. Die börsennotierte Encavis AG erwirbt einen Solarpark in Groß Behnitz (Brandenburg), nahe Berlin, mit einer Erzeugungskapazität von 25 Megawatt (MW). Wie der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber ferner mitteilte, erfolgt der Kauf im Rahmen der strategischen Entwicklungspartnerschaft ...

