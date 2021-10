Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Hohe Energiepreise schüren Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung.Paris / London - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Hohe Energiepreise schüren Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung. Um die Mittagszeit sank der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,22 Prozent auf 4163,09 Punkte. Der französische Cac 40 verlor 0,23 Prozent auf 6690,02 Punkte und der britische FTSE 100 gab um 0,30 Prozent auf 7201,10 Zähler nach.

