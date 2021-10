Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belaste den Euro, hiess es am Donnerstag am Markt.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1642 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als am Morgen. Gleichzeitig ist der Franken erneut verstärkt nachgefragt. Sowohl zum Dollar als auch zum Euro zieht er an. Entsprechend ist das Euro/Franken-Paar wieder unter die 1,07er Marke gefallen und geht aktuell zu 1,0696 um.

