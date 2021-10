Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge gestiegen, dieses Mal um fast 1,3K Kontrakte, wenn man die Flash-Daten der CME Group berücksichtigt. In der gleichen Richtung stieg das Volumen um rund 13,4.000 Kontrakte. Gold peilt weiterhin die Marke von 1.800 $ an Die Goldpreise setzten am Mittwoch ihre wöchentliche ...

