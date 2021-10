Philly Fed Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober leicht rückläufig - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 93,60 - Die Federal Reserve Bank of Philadelphia meldete am Donnerstag, dass der Index für die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes im Rahmen der Umfrage zum Geschäftsausblick des verarbeitenden Gewerbes von 30,7 im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...