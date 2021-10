Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, sagte am Donnerstag, dass die nächsten Monate entscheidend sein werden, um zu sehen, ob die Inflation vorübergehend ist, wie Reuters berichtet. Waller merkte weiter an, dass er erwartet, dass die Inflation in Richtung des Ziels der Fed von 2 % im Jahr 2022 zurückgehen wird. "Die Fed muss möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...