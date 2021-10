Die Marke von 12'000 Punkten im SMI bleibt hart umkämpft. Diese hatte der SMI am Vortag erstmals seit mehr als einem Monat wieder überwunden.Zürich - Die Marke von 12'000 Punkten im SMI bleibt hart umkämpft. Nach einem bewegten Handelsverlauf sorgten am Donnerstag aber wieder Kursgewinne der Schwergewichte für einen höheren Schlusskurs über der - mehr psychologisch als charttechnisch wichtigen - Schwelle. Diese hatte der SMI am Vortag erstmals seit mehr als einem Monat wieder überwunden. Da die Inflationssorgen...

