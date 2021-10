Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Hohe Energiepreise schüren Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung.Paris / London - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,39 Prozent niedriger bei 4155,73 Punkten. Als Belastung für die Kurse erwies sich einmal mehr der in finanzielle Schwierigkeiten steckende chinesische Immobilienriese Evergrande. Nach der Wiederaufnahme des Handels mit den Aktien der Evergrande Group in Hongkong...

