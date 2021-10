Als EU-Mitglieder sehen wir uns die Situation in Großbritannien grade nicht ohne Schadenfreude an. Lieferengpässe haben in der Inselnation dazu geführt, dass Supermärkte leer stehen und Treibstoff knapp wird. Doch so gerne wir uns die Probleme in England und Schottland als etwas ansehen würden, das uns nicht betrifft, ist das leider Wunschdenken, schreibt das Startup...

Den vollständigen Artikel lesen ...