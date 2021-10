Mit der jüngsten Welle von schlechtem Wetter steigt die Zahl extremer Ereignisse 2021 in Italien auf einen Rekord von 1.787 mit Stürmen, Hagelstürmen, Tornados, Windstürmen, extremer Hitze und Frostwellen, was einer Zunahme von 548% in zehn Jahren entspricht. Das ergibt sich aus Coldirettis Analyse von Daten der Europäischen Unwetter-Datenbank (ESWD) für 2021 bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...