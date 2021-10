Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt knapp unter CHF 90 Mio. für den Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen und kann so weitere Akquisitionen tätigen.Zürich - Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt knapp unter CHF 90 Mio. für den Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen und kann so weitere Akquisitionen tätigen. Die Kapitalerhöhung wurde vollständig gezeichnet. Die über die Kapitalerhöhung aufgenommenen Mittel von knapp unter CHF 90 Mio. entsprechen 596'135 neuen Aktien. Die Zeichnungsfrist war vom 5. bis 15. Oktober 2021 angesetzt und die...

