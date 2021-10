Franziska Blindow-Prettl wird neu in den Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG gewählt. Die Geschäftsleitung wird um Salman Baday und Lucas Schlageter erweitert.Zürich - Die Finanz- und Nachhaltigkeitsexpertin Franziska Blindow-Prettl wird neu in den Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG gewählt. Die Geschäftsleitung wird um Salman Baday und Lucas Schlageter erweitert. Per 1. November 2021 tritt Franziska Blindow-Prettl in den Verwaltungsrat ein und ersetzt in ihrer Funktion Hans R. Holdener, der ab November die CEO-Rolle der...

