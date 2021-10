Die US-Indizes sind auf dem besten Weg, ihre Kursanstiege für eine dritte Woche fortzusetzen. Der Future auf den S&P 500 wird am letzten Handelstag der Woche leicht im Plus gehandelt. Am Donnerstag hatte der marktbreite Index ein neues Rekordhoch erreicht, nachdem ein weiteres Plus von 0,3% verzeichnet wurde. Dies ist nicht nur der siebte Kursanstieg in Folge, sondern auch die längste Gewinnserie seit Juni. Da die Dynamik jedoch nachlässt, könnte es zu einigen Gewinnmitnahmen kommen. Einen Trendbruch ...

