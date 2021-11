Aus Italien stammten vorrangig Abate Fetel und Santa Maria; Williams Christ, Boscs Flaschenbirne und Kaiser Alexander ergänzten das Geschehen. Die hohen Bewertungen der italienischen Früchte hatten in der Regel weiterhin Bestand, was die Kauflust der Kunden nicht gerade belebte. Einheimische Partien, hauptsächlich standen Conference und Alexander Lucas bereit, generierten in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...