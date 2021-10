FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 787 (871) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (4900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'UW' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1009 (1001) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2540 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 545 (465) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 245 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1800 (1770) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 50,8 (50,5) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES RELX PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3450 (3050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JD SPORTS FASHION TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1250 (800) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

