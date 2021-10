Der chinesische Immobilienriese Evergrande hat 83,5 Mio. USD an Anleihezinsen gezahlt. Evergrande muss noch eine Reihe von Zahlungen leisten, und ohne vollständige Klarheit über diese Zahlung und die weiteren Pläne dürfte die Unsicherheit anhalten, was die USD-Verkäufe begrenzen dürfte, so die Volkswirte der MUFG Bank. Hang Seng Property Index erholt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...