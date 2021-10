Insolight hat für das Demonstrationsprojekt eine spezielle Lösung mit lichtdurchlässigen Solarmodulen basierend auf optischer Mikro-Tracking-Technologie entwickelt. In den nächsten vier Jahren werden die Partner nun versuchen, sowohl den Solarstromertrag als auch die Beerenernte zu optimieren.Die Inbetriebnahme der wohl ersten Agro-Photovoltaik-Anlage in der Schweiz liegt schon ein paar Tage zurück. Im Juli ging das Pilotprojekt mit 18 Kilowatt Leistung, für das sich Insolight, Romande Energie und Agroscope zusammengetan haben, in Betrieb und mittlerweile sind bereits die ersten Himbeeren geerntet. ...

