Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1116, über 20 Prozent mehr als in der Vorwoche.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1288 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1116, über 20 Prozent mehr als in der Vorwoche. Gestern lag der Schnitt noch bei 1068...

Den vollständigen Artikel lesen ...