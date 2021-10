80 Tiere, mehr als 100 Eier: Ein Fund in Patagonien gibt Einblick in das Sozialleben früher Dinosaurier. Schon vor über 190 Millionen Jahren bildeten sie Herden. War das der Schlüssel zu ihrem evolutionären Erfolg?80 Tiere, mehr als 100 Eier: Ein Fund in Patagonien gibt Einblick in das Sozialleben früher Dinosaurier. Schon vor über 190 Millionen Jahren bildeten sie Herden. War das der Schlüssel zu ihrem evolutionären Erfolg? Wenn Paläontologen ein gut erhaltenes Dino-Skelett finden, dann ist das schon ein toller sowie seltener Fund. Aber es ist nichts gegen das, was Forschende in Argentinien entdeckt haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...