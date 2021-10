Jerome Powell, Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reserve System, sagte am Freitag, dass die hohe Inflation wahrscheinlich bis weit ins nächste Jahr hinein andauern wird, fügte aber hinzu, dass er immer noch davon ausgeht, dass die Inflation in Richtung des 2%-Ziels zurückgehen wird (Reuters). Weitere Zitate "Versorgungsengpässe belasten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...