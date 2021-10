Jerome Powell, Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reserve System, sagte am Freitag, dass es seiner Meinung nach an der Zeit sei, die Ankäufe von Vermögenswerten zu reduzieren, fügte aber hinzu, dass es noch nicht an der Zeit sei, die Zinsen zu erhöhen, wie Reuters berichtet. Weitere Zitate "Die Risiken liegen eindeutig in längeren, hartnäckigeren ...

