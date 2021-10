Düsseldorf - NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht seine Partei vor einem "mächtigen Umbruch" und setzt mit Blick auf die Landtagswahl vor allem auf einen Amtsbonus der CDU. Die kommende Woche sei entscheidend, sagte er der "Neuen Westfälischen".



In 200 Tagen sei Landtagswahl, "wir brauchen jetzt dringend einen Neuanfang und eine neue Dynamik", sagte Laumann. Er gehe davon aus, dass Hendrik Wüst mit einem "sehr guten Ergebnis" zum neuen CDU-Landeschef und am Mittwoch dann auch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden wird, so Laumann. "Er ist ja keine Verlegenheitslösung." Der Landesminister hofft darauf, dass sich Wüst bis bis zur Landtagswahl im Mai einen Amtsbonus aufbauen wird.



"Es war immer klar: Es gibt keinen Grund, auf diesen Amtsbonus zu verzichten", so Laumann. Über das Ausscheiden von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen sagte er: "Es ist für ihn hier nicht glücklich geendet, das muss man klar sagen." Laschet habe eine "glänzende Position" in NRW aufgegeben, "für etwas, das er im Bund nicht bekommen hat".

