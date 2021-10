Berlin - Trotz aktuell wieder steigender Inzidenzwerte glaubt der ehemalige Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, dass Deutschland ohne eine neuen Lockdown durch Herbst und Winter kommen kann. "Ich persönlich glaube nicht, dass wir einen Lockdown benötigen", sagte er der Mediengruppe RTL Deutschland.



"Ich glaube, dass wir mit den Maßnahmen, die wir monatelang praktiziert haben, sehr gut zurechtkommen", so Janssens. Dafür müssten sich alle aber an altbekannte Regeln halten. Der Mediziner sieht "im Moment keine Notwendigkeit" für einen neuen Lockdown, wenn sich alle weiter an das Maskentragen, Abstandhalten und andere Hygienemaßnahmen halten und wenn die Covid-19-Impfungen weiter vorangetrieben würden. "Wenn es uns gelingt, das zu beachten, und wenn die Politik nochmal nachsteuert und verbindliche allgemeine Regeln für alle Bundesländer schafft, wie das gerade auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gefordert haben, dann werden wir ohne Lockdown auskommen."

