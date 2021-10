Als Nel in dieser Woche seine Zahlen veröffentlichte und einen Rekordumsatz vermeldete, kamen unmittelbar die Kritiker wieder hervor und nörgelten an dem hohen Verlust herum. Doch dieser resultiert im Wesentlichen aus letzten Investitionen, die Nel für seine neue riesige Produktionsstätte für Elektrolyse für grünen Wasserstoff in Herøya benötigt. Und wie nötig diese Produktionsstätte ist, belegt jetzt noch eine neue Studie der Internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...