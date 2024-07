Die Bundesnetzagentur hat zum dritten Mal in diesem Jahr das zur Verfügung stehende Ausschreibungsvolumen für die Windenergie an Land gekürzt. Der Bundesverband Windenergie (BWE) kritisiert diese Entscheidung als falsches Signal. Die Bundesnetzagentur hat das Volumen der kommenden Windenergie-an-Land-Ausschreibung von ursprünglich 4.093 Megawatt auf 2.708 Megawatt reduziert. "Die erneute Reduzierung des Ausschreibungsvolumens für die Ausschreibungsrunde mit Stichtag am 1. August sendet das falsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...