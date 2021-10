Hinter der IAR Group, die vor kurzem nebst der Bachmann Engineering AG auch das portugiesische Unternehmen Zeugma S.A. und das in den USA tätige Unternehmen Automation Specialist Services LLC gekauft hat, stehen Unternehmerpersönlichkeiten aus den verschiedensten Branchen.Zofingen - Die neu gebildete IAR Group Holding AG, «Industrial Automation & Robotics Group», erwirbt per sofort die Bachmann Engineering AG und zwei weitere Automationsunternehmen in Portugal und den USA. Ziel ist, die Stärken der drei erfolgreichen Unternehmen zu nutzen, um in neue Branchen und geographische Märkte zu expandieren. Das auf Automations- und Robotikanlagen spezialisierte Unternehmen...

