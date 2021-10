In ihrem jüngsten Bericht über die Rohstoffmärkte, der am Wochenende veröffentlicht wurde, warnte die Weltbank, dass sich der jüngste Anstieg des Ölpreises wahrscheinlich nicht vor 2023 umkehren wird. Wichtige Zitate "Es wird erwartet, dass die durchschnittlichen Rohölpreise am Ende des Jahres bei 70 US-Dollar pro Barrel liegen werden, 70 Prozent höher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...