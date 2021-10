Koppert Biological Systems stellt auf der expoSE Spidex Vital für die Spinnmilbenbekämpfung vor. Seit mehr als 50 Jahren ist die Raubmilbe Phytoseiulus persimilis die wichtigste Säule in der biologischen Bekämpfung von Spinnmilben. Das Unternehmen bietet seinen Klassiker in einer neuen Formulierung mit noch höherem Wirkungsgrad an: Spidex Vital. Foto © Koppert...

