Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1603 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie unwesentlich höher bei 1,1608 Dollar notiert.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag bisher nur wenig bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1603 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie unwesentlich höher bei 1,1608 Dollar notiert. Auch gegenüber dem Schweizer Franken änderte sich der Euro bisher nur wenig. Derzeit wird er zu 1,0682 Franken gehandelt nach 1,0679 Franken am Montagabend. Der Dollar geht aktuell bei 0,9209 Franken um...

