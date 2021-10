Der Betriebsverlust erhöhte sich nach den ersten drei Quartalen 2021 nach US-GAAP-Standard auf 385 Millionen Franken nach einem Minus von 288 Millionen im Vorjahr.Allschwil - Das Biotechunternehmen Idorsia macht mit dem Aufbau einer Vertriebsorganisation für seine ersten Medikamente vorwärts. So hat das Allschwiler Unternehmen in fünf europäischen Ländern Niederlassungen gegründet. Für die ersten neun Monate resultiert erwartungsgemäss ein höherer Verlust als noch im Jahr davor. Mit den Einführungsvorbereitungen für Daridorexant wie auch für Clazosentan in...

