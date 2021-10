++ Europäische Aktienmärkte handeln höher ++ DE30 erreicht 6-Wochen-Hoch bei 15.750 Punkten ++ Quartalszahlen von Symrise, Kion Group und Evotec ++ Die Aktien in Europa werden am Dienstag höher gehandelt und profitieren von der guten Stimmung, die gestern an den US-Börsen herrschte. Die solide Performance der US-Aktien wurde durch gute Quartalszahlen unterstützt, und der gleiche Grund scheint die europäischen Indizes heute nach oben zu treiben. Die Indizes aus Deutschland und Spanien sind heute die Spitzenreiter in Europa, während portugiesische und russische Aktien zurückbleiben. Quelle: xStation 5 Dem DE30 ist es gelungen, die Widerstandszone, die durch das 61,8%-Retracement der jüngsten Abwärtskorrektur markiert ist, zu überwinden. Der Index profitiert von der optimistischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...