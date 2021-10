Die chinesische Dachaidan-Region bietet als unbewohntes Wüstengebiert mit hohen Einstrahlungswerten einen idealen Standort für Photovoltaik-Solarkraftwerke. Trina Solar hat nun den Netzanschluss eines Solarparks mit 112 MW Leistung in dieser Region abgeschlossen. Trina Solar, ein chinesischer Anbieter von Photovoltaik und intelligenten Energielösungen, hat in Dachaidan in der Provinz chinesischen Qinghai ein Photovoltaik-Solarkraftwerk in Betrieb genommen. Es handelt sich um einen Solarpark mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...