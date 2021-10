Aufgrund des Klimawandels könnte es zu einer längeren Phase höherer Inflation kommen, die eine geldpolitische Reaktion erfordert, warnte der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz in Wellington, nachdem die Zentralbank einen Bericht zum Klimawandel veröffentlicht hatte. Wichtige ...

