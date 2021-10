In der vergangenen Woche hatte es bereits Übernahmespekulationen gegeben, nachdem die Temenos-Aktie nach enttäuschenden Drittquartalszahlen prozentual zweistellige Kursverluste einstecken musste.Zürich - In Bezug auf Temenos gehen die Übernahmespekulationen weiter. Die schwedische Investorengruppe EQT erwägt laut einem Medienbericht ein Kaufangebot für den Schweizer Hersteller für Bankensoftware. EQT AB prüfe eine mögliche Akquisition, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Prüfung befinde sich in einem frühen Stadium...

