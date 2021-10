Robeco will seine Investitionen bis 2025 um 30% und bis 2030 um 50% dekarbonisieren. Mit einer jährlichen Dekarbonisierung von etwa 7% wird Robeco in den kommenden Jahren wahrscheinlich schneller vorankommen als die Weltwirtschaft.Zürich - Robeco will seine Investitionen bis 2025 um 30% und bis 2030 um 50% dekarbonisieren. Mit einer jährlichen Dekarbonisierung von etwa 7% wird Robeco in den kommenden Jahren wahrscheinlich schneller vorankommen als die Weltwirtschaft. Im Einklang mit den Massstäben, die es für andere setzt, wendet Robeco das Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, auch auf seine eigenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...