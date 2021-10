Die Erfolgsserie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel hält auch heute weiter an. Nachdem das Unternehmen am späten Montagabend einen neuen Auftragseingang vermeldete, ging es gestern an der Börse über sechs Prozent nach oben. Heute sattelt Nel nun weitere 2,5 Prozent auf. Damit müssen wir einen Anteilsschein mittlerweile schon wieder mehr als 1,75 Euro hingelegt werden. Und das könnte erst der Anfang gewesen sein…

Denn nach der monatelangen Talfahrt der Aktie ...

