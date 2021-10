Das Öko-Institut hat eine Studie zur Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Dachanlagen vorgelegt. Da die Einspeisevergütung schneller sinkt als die Kosten der Photovoltaik, ist der weitere Photovoltaik-Ausbau in Gefahr. Photovoltaik-Dachanlagen bis 100 Kilowatt Leistung kann man aktuell nur mit Eigenverbrauch wirtschaftlich betreiben. Speist der Betreiber den gesamten erzeugten Strom ins Netz ein, lohnt sich also die Investition in Solarzellen nicht. Um einen finanziellen Anreiz für den Bau von Solaranlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...