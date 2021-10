Seit dem 1. Oktober 2021 ist Magnus Lilja für das Unternehmen in Frankfurt als regionaler Leiter der Global Private Finance Group von Barings tätig.Zürich - Barings, einer der weltweit grössten diversifizierten Investmentmanager, baut sein deutsches Team weiter aus: Seit dem 1. Oktober 2021 ist Magnus Lilja für das Unternehmen in Frankfurt als regionaler Leiter der Global Private Finance Group von Barings tätig. Der 42-Jährige ist verantwortlich für die Aktivitäten von Barings Private Finance in Deutschland, Österreich und der Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...